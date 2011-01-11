«Кримтролейбус» має намір купити 300 машин до 2014 року
Влада Криму планує придбати до 300 тролейбусів протягом трьох років для республіканського підприємства «Кримтролейбус».
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ повідомив сьогодні журналістам в Сімферополі після візиту на «Кримтролейбус».
«Протягом трьох років ми поставимо близько трьохсот тролейбусів, і, я думаю, підприємство матиме нову сторінку в його розвитку», - сказав кримський прем`єр.
За словами В.ДЖАРТИ, поки до Сімферополя поступили 16 тролейбусів. «До кінця січня вони обіцяють поставити 31 тролейбус, до кінця лютого – загальна кількість (буде) 61 тролейбус», - сказав він.
На підприємстві повідомили, що в 2011 році планується виділити 200 млн. грн. на поповнення парку новими тролейбусами і ще 200 млн. грн. - на реконструкцію контактної мережі. Передбачається створення тролейбусно-автобусного підприємства – в зв`язку з цим будуть куплено 50 тролейбусів і 50 автобусів.
Із стабілізаційного фонду держбюджету в 2010 році на закупівлю 61 тролейбуса в «Автоскладального заводу №1» компанії «Богдан Моторс» було виділено близько 142 млн. грн.
***«Кримтролейбус» займається перевезеннями пасажирів в Сімферополі і по дорозі Сімферополь-Алушта-Ялта.