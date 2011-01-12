«АероСвіт» відправив резервний літак до Домініканської Республіки

Авіакомпанія "АероСвіт" відправила з Києва в Домініканську Республіку резервний літак для того, щоб забрати пасажирів, які очікують із 9 січня в аеропорту Punta Cana International, і доставити їх в аеропорт «Бориспіль». Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії.

Як уточнили в довідковій службі «АероСвіту», планується, що рейс Пунта Кана – Київ буде здійснено сьогодні о 17.00 за київським часом.

У свою чергу, як повідомляється на сайті аеропорту «Бориспіль», у зв`язку з можливими затримками далекомагістральних авіарейсів, у аеропорту просять пасажирів звертати увагу на оновлення часу відправлення повітряних суден на інформаційних і онлайн-табло. За детальною інформацією пропонують звертатися безпосередньо в авіакомпанії, що виконують рейс.

Зокрема, згідно з даними аеропорту, рейс «АероСвіту» №171 до Пекіна вилетить о 16.50 (за планом - о 13.55) №181 до Бангкока - о 23.00 (замість 14.00). Вчора, 11 січня, «АероСвіт» скасував рейс №131 до Нью-Йорка.

Як повідомляють у «Борисполі», затримок рейсів із вини аеропорту немає.

Нагадаємо, близько 220 українських пасажирів у Домініканській Республіці з 9 січня очікують вильоту до Києва. Літак повинен був вилетіти чартерним рейсом із Домініканської Республіки 9 січня о 22.15 за місцевим часом (за київським - о 4.15 10 січня). Проте після його заправки в місцевому аеропорту виникли сумніви в кондиційності заправленого пального.

Авіакомпанія "АероСвіт" виконує чартерний рейс Київ – Пунта Кана – Київ спільно з туроператором MIBS TRAVEL.