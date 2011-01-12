Залізничним транспортом у період зимових свят скористалися понад 2 млн. осіб

Понад 2 млн. пасажирів перевезли залізниці України за період новорічних і різдвяних свят 2010/2011 року, що майже на 83,5 тис. осіб більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Також у святкові дні залізничним транспортом було перевезено 1 255 груп дітей загальною кількістю 36 922 осіб.

Для забезпечення святкових зимових перевезень додатково було призначено 61 поїзд і виконано додатково 339 рейсів. Для порівняння - на минулорічні зимові свята «Укрзалізницею» було призначено 56 додаткових поїздів, які здійснили 268 рейсів.

Загалом, під час свят усі об`єкти залізничного транспорту працювали в посиленому режимі, працювали додаткові каси.

Також цієї зими залізничники запропонували пасажирам і низку нових маршрутів: № 551/552 "Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта" і № 515/516 "Київ - Ворохта". До складу зазначених поїздів включено автомобілевози. Під час усіх свят ці маршрути мали стабільно високий попит у пасажирів.