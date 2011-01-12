У 2010 р. через інтернет було зарезервовано понад 122 тис. залізничних квитків

Впродовж 2010 року через інтернет пасажирами було зарезервовано понад 122 тис. залізничних квитків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, лише за 10 днів 2011 року за допомогою інтернету вже придбано майже 4,5 тис. проїзних документів.

Як зазначають у відомстві, розповсюдження послуги бронювання і викупу через мережу інтернет проїзних квитків на залізничний транспорт, зокрема, сприяло зменшенню черг біля кас у період новорічних і різдвяних свят.

Довідка УНІАН. У 2009 році пасажири «Укрзалізниці» зарезервували й оформили через Інтернет 82,2 тис. квитків, із них через мережу було сплачено 71,7 тис., зарезервовано понад 1 тис. місць. 71% квитків пасажири оформили у відділеннях «Укрпошти».

Перший етап програми з бронювання місць через інтернет із подальшим оформленням квитка в касі «Укрзалізниця» запровадила 22 грудня 2008 року.

Другий етап програми, коли пасажир може сплатити через інтернет повну вартість проїзду й послугу замовлення, було запроваджено 30 березня 2009 року. Після оплати пасажир отримує унікальний цифровий код, після пред`явлення якого він оформляє квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці» в будь-який день до відправлення свого поїзда.

Восени 2010 р. почався третій етап програми, в експериментальному режимі. З 20 жовтня 2010 р. у поїзді №165/166 "Дніпропетровськ-Київ" у п`яти вагонах посадочний документ зчитується провідником за допомогою спеціального пристрою за штрих-кодом на електронному квитку, який пасажир самостійно може роздрукувати на звичайному папері після оплати через інтернет.