На об'єктах ДЗ минулого року одержали травми 139 осіб

Через порушення правил безпеки на залізничному транспорті за минулий рік на об`єктах Донецької залізниці травмувалося 139 громадян, з них смертельно — 90. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ. Повідомляється, що громадяни травмувалися на станціях і перегонах: 55 (33 смертельно) і 81 (56 смертельно) випадків, відповідно.

З початку року на Донецькій залізниці вже травмувалися 3 людини.

Залізничники в черговий раз закликають громадян бути обачними в потягах, на платформах, поблизу шляхів і т.д.

Як нагадують на підприємстві, гальмівний шлях потягу в середньому складає близько 800 метрів. Потяг із швидкістю 100 км/год. в секунду долає 30 метрів, а пішоходові для того, щоб перейти через рейки, потрібно не менше 5 секунд.

Довідка УНІАН. З 6 січня 2011 р. набув чинності Закон України 2742-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту». Закон був розроблений за ініціативою «Укрзалізниці» і передбачає підвищення розмірів штрафних санкцій за порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, користування засобами залізничного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті.

Якщо раніше за перехід залізничної колії в невстановленому місці з правопорушника могли стягнути не більше 17 грн. штрафу, то з сьогоднішнього дня за таке порушення порушник платитиме в 10 разів більше.