Збитки ПЗЗ від розкрадань у 2010 році склали 870 тис. грн.

У 2010 році на майно Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) посягали 285 разів, матеріальні збитки склали понад 870 тис. грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, завдяки злагодженій роботі підрозділів воєнізованої охорони підприємству вдалося попередити 199 крадіжок на суму 452 тис. грн.

В цілому 264 чол. було затримано працівниками воєнізованої охорони за споєння крадіжки матеріальних цінностей залізниці.

Згідно з повідомленням, порівняно з 2009 роком, кількість крадіжок на залізниці збільшилася. Так, у 2009 році було зареєстровано 234 випадків розкрадання майна залізниці на загальну суму в 537 тис. грн.

ПЗЗ зазначає, що розкрадання залізничного майна може спричинити труднощі в роботі залізничного транспорту, які у результаті здатні створити загрозу для життя пасажирів і для робітників залізниці.

Як нагадують у прес-службі підприємства, згідно із Законом України 2742-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту», який набув чинності на початку 2011 року, розмір штрафних санкцій за порушення правил правоохорони та безпеки руху на залізничному транспорті підвищений більш ніж у 4 рази.