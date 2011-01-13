Польща спростовує заяву глави МАК щодо Смоленської катастрофи

Представник Польщі в російському Міждержавному авіаційному комітеті Едмунт КЛІХ спростував слова голови МАК Тетяни АНОДІНОЇ про його участь у всіх важливих нарадах щодо розслідування Смоленської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.КЛІХ сказав в ефірі TVN24.

"На жаль, це брехня. Мене не запрошували на жодну іншу зустріч, лише на ту, що відбулась у Смоленську, незважаючи на те, що звертався з таким проханням", - сказав він.

"Нам дали матеріали з обльоту, з якими ми були абсолютно не згодні та намагались нам підставити документи (в цій справі) для підпису", - додав він.

Е.КЛІХ вважає, що росіяни навмисне вирішили швидко оприлюднити доповідь про катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського в квітні 2010 року, щоб не включити в цей документ зауваження польської сторони.

Він також наголосив, що не згоден із думкою російських експертів про те, що диспетчери Смоленського аеродрому діяли правильно. Е.КЛІХ вважає, що диспетчери в умовах туману повинні були закрити аеродром і в жодному разі не дозволяти екіпажу зійти навіть на висоту прийняття рішення (100 метрів - УНІАН), зауваживши також, що диспетчер надто пізно наказав пілотам літака припинити зниження.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Міждержавний авіаційний комітет передав Польщі Остаточний звіт за підсумками розслідування катастрофи літака Ту-154М бортовий номер 101 Республіки Польща, що сталася 10 квітня 2010 року в районі аеродрому Смоленськ «Північний», розслідування якої проводилося Технічною комісією МАК. За висновками російських експертів, літак Ту-154М розбився через намагання пілотів посадити літак за будь-яких умов.

Менше місяця тому поляки передали росіянам 150 сторінок зауважень до 210-сторінкового документа МАК.