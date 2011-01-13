У Києві до Євро-2012 замінять покажчики на будинках та автошляхах

У Києві до Євро-2012 інформаційні покажчики на будинках та вказівники на автошляхах будуть замінені не лише в межах 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський», а й усюди в місті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА з питань підготовки Києва до Євро-2012 Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

За його поясненням, нові вказівники дадуть можливість туристам вільно орієнтуватися у столиці.

А.ГОЛУБЧЕНКО також поінформував, що наразі триває робота з розробки вигляду фасадної частини житлового фонду у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК “Олімпійський”.

«Більшість будинків у центрі столиці мають власні історичні фасади. Ті будівлі, які є пам’ятками архітектури, будуть мати первісний оновлений вигляд. А от для сучасних будинків буде розроблений єдиний вигляд фасадів», - розповів він.

Крім того, за інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, впродовж 2011 року комунальні дорожні служби відновлюватимуть автошляхи столиці як в 1,5-км зоні, так і загалом містом. Зокрема, передбачається здійснити капітальний ремонт бульвару Лесі Українки, провулку Лабораторного, проспекту Бажана та проспекту Перемоги. Також наприкінці січня розпочнеться реконструкція Троїцької площі відповідно до проекту, затвердженого містобудівною радою Києва.

Згідно з планами мерії, до початку проведення спортивних змагань у центрі Києва діятиме 120 туалетів, які будуть підключені до інженерних мереж та обладнані для людей з фізичними вадами. Крім того, будуть приведені до ладу діючі стаціонарні вбиральні. Встановлять також необхідну кількість біотуалетів, у першу чергу, на території фан-зони, адже на час проведення фінального матчу очікується присутність 90 тис. вболівальників.

Заступник голови КМДА також поінформував, що туристам-вболівальникам буде запропонований єдиний квиток на матчі Євро у столиці, у вартість якого також входитиме проживання в обраному готелі та відвідування бажаних туристичних маршрутів.

«Ми плануємо розробити єдиний зразок проїзного квитка, який матиме єдину ціну та буде дійсним у будь-якому виді громадського транспорту», - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав також, що в центрі міста, на вокзалах та в місцях скупчення людей будуть створені туристичні центри, де гості зможуть отримати усю необхідну для себе інформацію.