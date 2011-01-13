У Нью-Йорку оголошено НС через сильний снігопад, скасовано понад 1,7 тис. авіарейсів

Більше 1,7 тисяч авіарейсів скасовано у середу в Нью-Йорку через сильний снігопад, який пройшов вночі, повідомляє РІА Новини з посиланням на Портову адміністрацію Нью-Йорка і Нью-Джерсі, яка управляє великими міжнародними аеропортами.

Пізно ввечері в середу влада міста оголосили про введення надзвичайного стану, побоюючись великої кількості снігу, і закликала мешканців утриматися від поїздок на особистих автомобілях. Скасовані заняття у ряді приватних шкіл. Певні перебої зранку виникли в залізничному сполученні і роботі нью-йоркського метро, а також автобусів. Ускладнив снігопад і міжміське автомобільне повідомлення.

За ніч випало до 35 см опадів, у районах на північ від Нью-Йорка товщина сніжного покриву досягала 45-50 см, в сусідньому штаті Коннектикут - 60 см. Проте, основні міжнародні аеропорти продовжують працювати, частина літаків, що знаходяться в повітрі, прямують на запасні аеродроми. Рейси, що залишилися, виконуються із затримками.

За даними на 09.00 місцевого часу (17.00 мск), в аеропорту імені Дж. Кеннеді скасовано 210 рейсів на прибуття і 215 на виліт; у аеропорту Ла-гуардіа - 250 на прибуття і 290 на виліт; в аеропорту Ньюарк Ліберті в сусідньому штаті Нью-Джерсі - 270 і 310 рейсів відповідно; ще декілька вильотів скасовано в невеликому міжнародному аеропорту Стюарт на Лонг-Айленді (Нью-Йорк). А місцевий аеропорт Макартур, також розташований в Лонг-Айленді, закритий до середини сьогоднішнього дня.

Поки йдеться про відміну внутрішніх і міжнародних рейсів зранку і в першій половині дня. Зараз снігопад в районі Нью-Йорка припинився, світить сонце - це дає керівництву авіакомпаній, які самі ухвалюють рішення про виліт, надію на відправку літаків. Втім, в останні години у Нью-Йорку посилився вітер, якого майже не було під час нічного снігопаду, і цей чинник може також вплинути на відправку і прибуття повітряних судів. На більшості злітно-посадкових смуг товщина сніжного покриву складає близько 15-20 см.

Своєчасна підготовка міської влади до снігопаду дозволили цього разу уникнути тих серйозних проблем з рухом в місті, які виникли після сніжної бурі 26 грудня, коли через повільність адміністрації Нью-Йорка значна частина вулиць і швидкісних магістралей мегаполісу залишалися в сніжному полоні декілька діб. Цього разу снігоприбиральна техніка була виведена на вулиці вже в перші години снігопаду і продовжувала працювати вночі в екстреному режимі.