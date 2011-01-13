Порт «Південний» у 2010 р. збільшив вантажообіг до 18 млн. 220,6 тис. тонн

Новина уточнена на прохання Морського торгового порту «Південний». Уточнюється частка збільшення об`єму вантажообігу.

Державне підприємство «Морський торговий порт «Південний» у 2010 році збільшило вантажообіг на 2,1%, в порівнянні з 2009 роком, – до 18 млн. 220,6 тис. тонн і на 5,2%, в порівнянні з планом.

Такі уточнені дані УНІАН надали в прес-службі порту.

Як повідомлялося, за 12 місяців минулого року біля причалів порту оброблено 790 одиниць флоту, на причальних фронтах – 145 тис. 386 одиниць рухомого складу.

Найбільша частка в загальному вантажообігу припала на переробку рудних вантажів – 39,5%. Майже 16,5% перероблених за рік вантажів – вугілля. Трохи менше – 11,5% – перевалено карбаміду.

Довідка УНІАН. МТП "Південний" заснований у 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини у причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км.