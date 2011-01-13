Проектування широкої колії від Кошице до Відня можуть почати в 4-му кварталі

Проектування широкої колії стандарту 1520 мм від Кошице (Словаччина) до Відня (Австрія) можуть почати в 4-му кварталі цього року.

Про це заявив президент ВАТ "Російські залізниці" Володимир ЯКУНІН, повідомляє РІА "Новини".

"Дослідження (проектні) почнуться цього року, коли приступимо до проектування, важко сказати, але, швидше за все, в 4-му кварталі", - сказав він. За словами В.ЯКУНІНА, проектування займе близько дев`яти місяців.

Голова РЗ нагадав, що даний проект спільно реалізується Україною, Словаччиною, Австрією і Росією.

В.ЯКУНІН додав, що змінилося ставлення словацької сторони до проекту. За його словами, в 1-му кварталі 2011 р. це питання обговорюватиметься з першим віце-прем`єром Словаччини під час його візиту до РФ.

Нагадаємо, що раніше словаки заявляли про можливий вихід з проекту у зв`язку з тим, що на їх території вже є сортувальна станція Черна-над-Тисою, на якій вантажі з України перевантажуються з широкої колії 1520 мм на європейську колію 1435 мм.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини і Австрії в травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обґрунтування інвестицій в проект добудови широкої колії від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія). У грудні 2010 р. незалежний консультант - компанія Roland Berger - визнав проект економічно вигідним і оцінив його вартість в 6,3 млрд. євро.

За даними дослідження, продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн. тонн вантажів щорічно, у разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може скласти 24 млн. тонн на рік.