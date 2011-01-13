На південному сході Франції скорочено кількість потягів через страйк контролерів

На південному сході Франції в четвер скорочено кількість потягів через страйк контролерів, які вимагають захистити їх від агресивних пасажирів, передає РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Зокрема, в регіоні Південь - Піренеї зменшено кількість рейсів регіональних експресів TER, скасовані міжміські потяги Intercites. Страйк не торкнувся руху високошвидкісних поїздів TGV.

За даними профспілок та дирекції Національної компанії французьких залізниць (SNCF), в середу в департаменті Верхня Гаронна стався інцидент: контролера, який перевіряє квитки в потязі Тарб - Тулуза, побили кілька молодих людей і зникли. Потерпілому заборонено два дні виходити на роботу. Його підтримали більшість з 400 колег, контролери стверджують, що працювати в потягах стало небезпечно. Контролери вимагають від керівництва конкретних заходів з захисту, переговори між профспілками та дирекцією SNCF тривають.

