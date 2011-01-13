Deutsche Bahn отримали понад 100 тис. позовів від пасажирів за запізнення потягів

Deutsche Bahn (Німецькі залізниці) отримали близько 110 тис. заяв від пасажирів на відшкодування вартості проїзду, повідомляє Gudok.ru.

Найчастіше люди незадоволені запізненням потягів та аваріями на залізниці. У свою чергу, голова німецької залізничної монополії Рюдігер Грубе оцінив нинішню зиму як «суворішу за останні 40 років».

Він сказав, що дотепер оброблені не всі заяви. Однак, за його словами, вже зараз можна заявити, що не кожна скарга може бути обгрунтованою. Глава Deutsche Bahn пояснив перебої в роботі транспорту тим, що у компанії немає необхідної техніки для боротьби зі снігом. А федеральний уряд тільки в грудні взяв на себе ці витрати Deutsche Bahn.