Колесніков: Будівництво глибоководних портів актуальне з модернізацією всієї інфраструктури

Віце-прем'єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що будівництво глибоководних портів в Україні актуально лише за умови модернізації всієї транспортної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Вінницькій області.

«Очевидно, що кожен інвестор хоче, щоб у стислі терміни було повернення від цього глибоководного порту. Для цього глибоководного порту замало – треба створити підходи до порту, збільшити кількість шляхів, тобто підготувати всю інфраструктуру – від вантажовідправника до вантажоодержувача, що йде через Україну. Вона має бути модернізована. Тоді глибоководний порт буде обов'язковий і він приноситиме прибуток», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

На його думку, в країні мають бути також створені вигідні ринкові умови транзиту. «Ми можемо збільшити транзит удвічі, але маємо, по-перше, створити ринкові ціни, умови для того, щоб росіянам, білорусам, Казахстану – всім нашим сусідам, зокрема й європейцям, було вигідно через Україну транзитувати вантажі», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

