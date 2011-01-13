Дорогу Вінниця – Київ збудують – Колесніков

Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ запевняє, що дорога Вінниця – Київ, будівництво 150 км якої було передбачене ще в 2005 році постановою Кабінету Міністрів, буде побудовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу у Вінницькій області.

«Певна річ, така дорога (Вінниця – Київ – УНІАН) буде. Цього року почав працювати Податковий кодекс, і акциз на паливо буде джерелом доходів «Укравтодору», відповідно, і джерелом для будівництва нових доріг», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він додав, що зараз всі пріоритети віддано Євро-2012. «На ті гроші, які є, будуються підходи до кордону приймаючих міст – це найважливіше. А у міру збільшення надходжень акцизного збору всі розпочаті проекти матимуть продовження», – запевнив віце-прем'єр.

