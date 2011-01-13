У Вінницькій обл. відкрили об'їзну дорогу на трасі «Могилів-Подільський - Виступовичі»

У Вінницькій області за участю віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА відбулося урочисте відкриття об'їзної дороги на трасі «Могилів-Подільський - Виступовичі».

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що в будівництві цієї дороги «унікальними» є терміни добудови 75% дороги - за 4 місяці, при тому, що її будівництво велося понад 15 років. «Дорога будується більше 15 років, а 75% її було зроблено за 4 місяці 2010 року, і це є унікальним у будівництві дороги», - відзначив віце-прем'єр-міністр.

За словами голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи ДЖИГИ, «ще минулого року на місці дороги росла кукурудза, а завдяки уряду сьогодні тут проходить дорога».

М.ДЖИГА також подякував усім, хто працював над створенням дороги, й зазначив, що наступного року будівництво цієї дороги продовжиться. «Будівництво цієї окружної - це не кінець, вона буде продовжена до Вінниці й до аеропорту «Вінниця», а на північ дорога буде продовжена до Комсомольського. Це наше програмне завдання, і я думаю, що його буде виконано», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, облавтодор наприкінці 2010 року завершив будівництво 2 ділянки окружної дороги "Байківка-Павлівка" і "Павлівка-Ольхова" довжиною 4,6 і 1,4 км відповідно.

Загальна вартість будівництва цих ділянок дороги становить 117,3 млн. грн., генеральним підрядником будівництва виступає компанія з будівництва та ремонту доріг "Південзахіддорбуд" (м. Вінниця).

