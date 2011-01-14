Львівська міська рада сьогодні вирішиться щодо підвищення тарифу на проїзд у транспорті

14 січня виконавчий комітет Львівської міської ради на вимогу перевізників розглядатиме питання про перегляд тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 13 січня відбулась робоча нарада директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Наталії ПАВЛЮК із керівниками підприємств-перевізників.

«Є напружена ситуація в тому, що нашим перевізникам не вистачає обігових коштів. Це проблема не лише їх, а й міської влади. Враховуючи те, що ціни на паливно-мастильні матеріали зросли більше як на 10%, мінімальна заробітна плата підвищилась у півтора рази, економічно доцільно збільшити тарифи. Завтра на виконавчий комітет виноситься проект рішення про збільшення тарифів з 1,75 грн до 2 гривень», – сказала Н.ПАВЛЮК сьогодні на нараді з перевізниками.

Після ухвалення й оприлюднення рішення новий тариф вступить у дію.

Також, за даними прес-служби, профспілкове об’єднання пасажирських перевізників звернулось до міськради з листом-повідомленням про проведення страйку і мітингу. Причина звернення - неможливість подальшого надання послуг з перевезення за діючими тарифами.

Асоціація «Львівський пасажирський транспорт» просить збільшити вартість проїзду до 2 гривень в автобусах, що працюють у режимі «експрес» і «маршрутне таксі». Тарифи пропонують скоригувати лише в частині збільшення вартості палива, яке є основною складовою.

«В оновлення автотранспорту міста перевізники вклали більше 50 мільйонів доларів своїх і кредитних коштів приватних підприємців, які не мають змоги повертати банкам кредитні суми і змушені продавати автобуси через збитковість їх роботи», – йдеться у зверненні асоціації.

«Вартість перевезення у Львові сьогодні найнижча в Україні», – вважають перевізники.

Львів’яни за користування маршрутним таксі платять 1,75 грн. Для порівняння: середня вартість перевезення у столиці – 2,25 грн, у Луцьку, Одесі, Івано-Франківську – 2 грн, у Донецьку – від 1,5 до 2 грн.

Востаннє тарифи на проїзд у Львові переглядалися 21 серпня 2009 року.

У Львові налічується 74 діючих маршрути, які обслуговують 22 підприємства перевізників.