АвтоКрАЗ збільшив виробництво в 3,9 разу - до 1092 автомобілів

Найбільший в Україні виробник великих вантажних автомобілів - ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) в 2010 році збільшив виробництво автомобілів в 3,9 разу, в порівнянні з 2009 роком, до 1092 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром», в яку входить «АвтоКрАЗ».

У грудні 2010 року «АвтоКрАЗ» збільшив виробництво автомобілів в 3,1 разу, в порівнянні з груднем 2009 року, до 191 штуки.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «АвтоКрАЗ» скоротив виробництво автомобілів на 91,8%, або на 3 116 штук, в порівнянні з 2008 роком, до 280 штук.

Довідка УНІАН. ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

Компанію контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега ЖЕВАГО.