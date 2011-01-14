В Україні у 2011 році треба збудувати доріг на 18 млрд. грн. та три аеропорти - Азаров

В Україні у 2011 році треба збудувати доріг на 18 млрд. грн. та три аеропорти.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час наради з віце-прем’єр-міністрами щодо підготовки програми інвестиційної діяльності у 2011 році.

«2011 рік для нас повинен стати роком абсолютно конкретних справ. Я нагадаю, що ми в 2011 році повинні побудувати дороги на 18 мільярдів гривень. Ми повинні здати в експлуатацію, вперше за історію України, три найбільших міжнародних аеропорти», - наголосив М.АЗАРОВ.

Водночас глава уряду підкреслив, що увагу треба приділити не тільки інвестиційним проектам національного масштабу, а й місцевим, які можна виконати впродовж року.

«Ми повинні реалізовувати не тільки великі проекти, але й зайнятися тим, щоб у кожному селі, кожному селищі, кожному місті створити нові робочі місця, реалізувати нові інфраструктурні проекти: там де можна побудувати лікарню - потрібно її будувати, там де можна відремонтувати дитячий садок - необхідно його ремонтувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що уряд, на жаль, має обмежену кількість фінансових ресурсів, отже, всі зусилля необхідно направити на те, щоб гроші до копійки пішли винятково на справи, які покращать життя людей.