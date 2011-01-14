«Візз Ейр» здійснюватиме рейси з аеропорту «Київ» (Жуляни) з 27 березня

Лоу-кост авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» заявляє про зміну аеропорту базування в Києві і початок здійснення рейсів з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль» з 27 березня 2011 р.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий віце-президент групи Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН.

«Візз Ейр» перебазується в «Жуляни». Ми вважаємо цей аеропорт цікавішим з погляду нашої бізнес-моделі», - повідомив він, відзначивши, що претензій до роботи аеропорту «Бориспіль» у авіакомпанії немає, проте лоу-кост перевізники, як правило, працюють не в головних аеропортах, оскільки вони є витратними з погляду обслуговування. За словами Д.СТЕФЕНСОНА, «тільки з нижчими витратами можна забезпечити низьку вартість квитків».

З переходом авіакомпанії на літній розклад з «Жулян» починаючи з 27 березня виконуватимуться рейси з Києва до Сімферополя, Анталії (Туреччина), Кельна, Дортмунда, Гамбурга/Любека, Меммінгену/Мюнхен Вест (Німеччина), Катовіце (Польща), Лондона/Лутона (Великобританія), Осло/Торпа (Норвегія), Стокгольма/Скавста (Швеція), Венециї/Тревізо (Італія).

«У новому аеропорту існує менше обмежень, що дозволить авіакомпанії працювати ефективніше і продовжувати пропонувати доступні тарифи», - відзначив Д.СТЕФЕНСОН.

Як повідомив перший заступник гендиректора аеропорту «Київ» Олексій ЯКОВЕЦЬ, технічним обслуговуванням «Візз Ейр» займатиметься авіакомпанія Swissport Ukraine (займалася обслуговуванням авіакомпанії і в «Борисполі»), яка з березня почне роботу в «Жулянах» разом з іншими хендлінговими компаніями. Він також відзначив, що в «Жулянах» не діятимуть які-небудь спеціальні тарифи на обслуговування для «Візз Ейр», проте нагадав, що згідно з наказом Мінтрансу в аеропорту тарифи безпосередньо залежать від об`ємів перевезень конкретного перевізника — чим вони вищі, тим тарифи нижчі.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв`язку України. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанії групи здійснюють перельоти на 34 авіалайнерах Airbus A320 із 12 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні та Республіці Чехія. В квітні 2011 року Wizz Air планує відкрити нові бази в Белграді (Сербія) і Вільнюсі (Литва).