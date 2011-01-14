Аеропорт «Київ» (Жуляни) оголосить новий тендер на реконструкцію привокзальної площі
Аеропорт «Київ» (Жуляни) має намір оголосити новий тендер на реконструкцію привокзальної площі аеропорту. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник гендиректора аеропорту «Київ» Олексій ЯКОВЕЦЬ.
«Наступного понеділка буде опубліковано два тендери - на реконструкцію існуючої привокзальної площі й на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж», - сказав він.
За його словами, проектування цих робіт завершено і перебуває на стадії держекспертизи.
Як зазначив О.ЯКОВЕЦЬ попередні тендери на реконструкцію площі, а також пасажирського терміналу і паркінгу не були проведені, оскільки не були готові їх проекти. «Ми повинні були вже в липні приступити до реконструкції, проте кошти в 2010 р. не були виділені з об'єктивних причин, тому проект не був готовий», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) у вересні 2010 р. оголосило тендер на роботи з реконструкції існуючого пасажирського терміналу, привокзальної площі та паркінгу на 200 автомобілів біля аеропорту. Термін проведення робіт - листопад 2010 р. - червень 2011 р.
У квітні 2010 р. заявлялося, що аеропорт «Київ» (Жуляни) має намір інвестувати 430 млн. грн. у будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорту, який планується ввести в експлуатацію до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Наприкінці року вже планувалося почати будівельні роботи. Завершення будівництва заплановано на кінець 2011 року.
Також паралельно з будівництвом нового терміналу аеропорт планував провести реконструкцію існуючого терміналу.
Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені Генеральним планом підготовки України до Євро-2012.
До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 із обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пасажирів на годину. Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типу В-737 й нижчі за класом.
У жовтні 2009 р. було завершено роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги (ЗПС), рулівних доріжок, перону Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Нова ЗПС аеропорту становить 2310 метрів, побудовано 3 рулівних доріжки.
В аеропорту обслуговують чартерні, приватні рейси та регулярні рейси авіакомпаній «Хорс» (Київ-Сімферополь), «Мотор Січ» (Київ-Запоріжжя, Київ-Сімферополь). Із кінця березня 2011 р. у «Жуляни» перебазується лоу-кост перевізник «Візз Ейр Україна».