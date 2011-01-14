Аеропорт «Київ» (Жуляни) у найближчі роки має намір відновити парк спецтехніки

Аеропорт «Київ» (Жуляни) у найближчі 3-4 роки має намір відновити парк автотранспортної спецтехніки. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник гендиректора аеропорту «Київ» Олексій ЯКОВЕЦЬ.

За його словами, оновлення парку спецтехніки заплановане, зокрема, і в Держпрограмі підготовки до Євро-2012.

В цілому, планується закупити 25-30 автомобілів спеціального призначення для обслуговування повітряних суден, а також відновити парк автомобілів з догляду за покриттям аеродрому, з прибирання снігу. Загальна сума, необхідна для цього, - 160-200 млн. грн.

«За 1-2 роки нам зробити це не вдасться. У планах - у найближчі 3-4- роки відновити парк автотранспорту», - сказав О.ЯКОВЕЦЬ.

Він також повідомив, що роботи з встановлення світлосигнального устаткування на злітній смузі завершаться до липня 2011 р. За його словами, остаточні роботи з реконструкції аеропорту завершаться у квітні-травні 2012 р.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені Генеральним планом підготовки України до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типа Як-42 з обмеженнями по масі та інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пасажирів за годину. Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типа В-737 і нижче за класом.

У жовтні 2009 р. були завершені роботи з реконструкції злітно-посадочної смуги (ЗПС), рульових доріжок, перону Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Нова ЗПС аеропорту становить 2310 метрів, збудовані 3 рулеві доріжки.

