Чистий прибуток Intel виріс на 167%

Чистий прибуток компанії Intel (США) в 2010 фінансовому році зріс, порівняно з 2009 роком, на 167% і склав 11,7 млрд. дол. (фінансові результати враховані за системою GAAP).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Виручка компанії Intel за 2010 рік зросла на 24% і склала 43,6 млрд. дол.

Компанія виплатила дивіденди на суму 3,5 млрд. дол. і витратила 1,5 млрд. дол. на зворотний викуп 70 млн. звичайних акцій.

Капітальні витрати за рік склали 5,2 млрд. дол., у відповідності з очікуваннями компанії.

Чистий прибуток компанії в 4 кварталі 2010 фінансового року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, зріс на 167% і склав 3,4 млрд. дол. Виручка компанії за цей же період виросла на 8% і склала 11,5 млрд. дол.

Компанія прогнозує виручку в 1 кварталі 2011 року в розмірі 11,5 млрд. дол. плюс-мінус 400 млн. дол.

Довідка УНІАН. Intel - світовий лідер у розробці інноваційних рішень для обчислювальної техніки. Фахівці корпорації створюють високотехнологічні продукти, які є основою комп'ютерів та інших обчислювальних пристроїв у всьому світі.

