10 тис. автомобілів Lada можуть бути відкликані через дефект двигуна
Найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ може відкликати до 10 тис. автомобілів Lada через дефект двигуна.
Про це 14 січня повідомили Reuters кілька джерел на заводі і близькы до нього. За даними одного джерела, мова йде про 4 тис. вже проданих автомобілів, інше джерело говорить про 10 тис. штук. Представник АвтоВАЗу поки відмовляється коментувати цю тему. За словами одного з джерел, причина відкликання – «руйнування пружини шайби» у двигуні. Шайбу поставляє завод «Белзан» (Белебеєвський завод). Джерело на «Белзані» підтвердило, що ця проблема зараз обговорюється на АвтоВАЗі, але результатів обговорення не знає. Заміна всіх шайб, яких в одному двигуні кілька десятків, обходиться дорого, оскільки двигун майже повністю потрібно розбирати, каже джерело.
Проблема виявилася ще в кінці 2009 року, частина машин залишилася на території заводу, і дефект усувався в новорічні канікули. АвтоВАЗ регулярно зазнає проблеми з комплектуючими через зношеність та відмову обладнання своїх постачальників. У той же час кампанії з відкликання машин у АвтоВАЗу трапляються рідко - минулого разу завод повідомив про відкликання 12.000 Lada через проблеми з підсилювачем гальм.
Зазвичай АвтоВАЗу вдаєтьсяся замовчувати такі кампанії, обмежуючись листами дилерам, розповідали раніше продавці Lada.