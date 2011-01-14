«Візз Ейр» з 27 березня здійснюватиме рейси з аеропорту «Київ» (Жуляни

Лоу-кост авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» заявляє про зміну аеропорту базування в Києві і початку здійснення рейсів з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль» з 27 березня 2011 р.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий віце-президент групи Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН.

«Візз Ейр» перебазується в «Жуляни». Ми знаходимо цей аеропорт цікавішим з погляду нашої бізнес-моделі», - повідомив він, зазначивши, що претензій до роботи аеропорту «Бориспіль» в авіакомпанії немає, проте лоу-кост перевізники, зазвичай, працюють не в головних аеропортах, оскільки вони є витратними з погляду обслуговування. За словами Д.СТЕФЕНСОНА, «тільки з нижчими витратами можна забезпечити низьку вартість квитків».

З переходом авіакомпанії на літній розклад, із «Жулян», починаючи з 27 березня, виконуватимуться рейси з Києва до Сімферополя, Анталії (Туреччина), Кельн, Дортмунд, Гамбург/Любек, Меммінген/Мюнхен Вест (Німеччина), Катовіце (Польща), Лондон/Лутон (Велика Британія), Осло/Торп (Норвегія), Стокгольм/Скавста (Швеція), Венецію/Тревізо (Італія).

«У новому аеропорту існує менше обмежень, що дозволить авіакомпанії працювати ефективніше і продовжувати пропонувати доступні тарифи», - зазначив Д.СТЕФЕНСОН.

Як повідомив 1-й заступник гендиректора аеропорту «Київ» Олексій ЯКОВЕЦЬ, технічним обслуговуванням «Візз Ейр» займатиметься авіакомпанія Swissport Ukraine (займалася обслуговуванням авіакомпанії і в «Борисполі»), котра з березня розпочне роботу в «Жулянах» разом з іншими хендлінговими компаніями. Він також зазначив, що в «Жулянах» не діятимуть які-небудь спеціальні тарифи на обслуговування для «Візз Ейр», проте нагадав, що згідно з наказом Мінтрансу в аеропорту тарифи безпосередньо залежать від обсягів перевезень конкретного перевізника — чим вони більші, тим тарифи нижчі.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту і зв'язку України. На сьогодні флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320. Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанії групи здійснюють перельоти на 34 авіалайнерах Airbus A320 з 12 баз у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні і Республіці Чехія. У квітні 2011 року Wizz Air планує відкрити нові бази в Белграді (Сербія) і Вільнюсі (Литва).

