«Голден Телеком» і «Білайн» знизять вартість роумінгу

ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком» на виконання вимоги Антимонопольного комітету України (АМК) зобов`язалися знизити тарифи на послуги з міжнародного роумінгу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це оператори мобільного зв`язку офіційно повідомили комітет.

Згідно з повідомленням, ЗАТ «Українські радіосистеми» ухвалило рішення про зниження вартості вхідних, національних (у межах країни перебування) і міжнародних вихідних дзвінків в Україні у тарифній зоні «СНД» мережі «Beeline» з 21 грн./хв. до 16 грн./хв. Рішення оператора набуде чинності з 15 січня ц.р.

Крім того, компанія повідомила АМК про встановлення на постійній основі тарифу на послугу міжнародного роумінгу для контрактних абонентів у розмірі 8 грн./хв. для вхідних, національних (в межах країни перебування) і міжнародних витікаючих дзвінків до України в тарифній зоні «Beeline».

У свою чергу, «Голден Телеком» заявив про зниження з 15 січня ц.р. з 15% до 13% надбавки на тарифи за послуги роумінгу для контрактних абонентів.

Раніше на вимогу АМК знизити тарифи на роумінг у ряді країн СНД зобов`язалися ЗАТ «Київстар Дж.ЕС.Ем» і ПАТ «МТС Україна».

Як повідомляв УНІАН, АМК висунув офіційні вимоги до операторів мобільного зв`язку, які працюють в Україні, привести тарифи на послуги роумінгу до економічно обгрунтованого рівня.