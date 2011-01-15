МВС обіцяє прискорити опрацювання запитів ЗМІ відповідно до закону про публічну інформацію

У Міністерстві внутрішніх справ України обіцяють "вже зараз" вжити нових прискорених підходів щодо опрацювання запитів ЗМІ про діяльність органів внутрішніх справ відповідно до нещодавно прийнятого парламентом закону про доступ до публічної інформації.

Як повідомили УНІАН у Департамент зв‘язків з громадськістю МВС України, згідно з новими нормами передбачено надання інформації за журналістськими запитами упродовж п‘яти робочих днів (наразі для цього передбачено 30 днів). "Незважаючи на те, що ці норми почнуть діяти через три місяці, ДЗГ МВС України вже зараз вирішило організувати роботу з журналістськими запитами відповідно до нових норм", - запевнили в ДЗГ, наголосивши при цьому, що Департамент "намагається максимально сприяти отриманню журналістами інформації, необхідної для підготовки матеріалів про діяльність органів внутрішніх справ".

Водночас МВС звертає увагу представників ЗМІ на правильність оформлення журналістського запиту. Зокрема, у цьому документі повинно бути вказано прізвище, ім‘я та по батькові запитувача, чітко викладено питання, має бути обов‘язково вказано дані контактної особи, її телефони (а також по можливості електронну адресу). "Інформаційний запит, оформлений належним чином (на бланку ЗМІ, з реєстраційним номером, підписами), для прискорення отримання відповіді можна надсилати на факс Департаменту зв‘язків з громадськістю – (044) 254-96-34 (працює в автоматичному режимі). Переконатися в отриманні запиту, а також дізнатися прізвище працівника ДЗГ, який надалі працюватиме над збором відповідної інформації з інших підрозділів МВС, можна в канцелярії Департаменту за тел. - (044) 256-16-22", - зазначили у ДЗГ.

Крім того, у Департаменті зауважили, що у найближчих планах - організація безпосереднього спілкування представників ЗМІ з фахівцями підрозділів МВС для прискорення надання інформації, яка не потребує тривалого часу для підготовки та узагальнення. "Зокрема, вважаємо за необхідне збільшити відсоток інформаційних запитів, за якими відповіді надаються телефоном", - наголосили в ДЗГ МВС України.