У Києві змінено маршрути окремих автобусів і тролейбусів

У Києві внесено зміни у схеми руху автобусних маршрутів №№ 12,19,78 і тролейбусного маршруту № 42.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Як пояснили на підприємстві, це було зроблено з метою забезпечення належного транспортного обслуговування мешканців Солом’янського та Голосіївського районів, а також враховуючи результати обстеження пасажиропотоків та опитування пасажирів.

Згідно з новою схемою руху, у робочі дні автобусний маршрут №12 буде організовано за схемою: вул. Ізюмська – вул. Кіровоградська – вул. Монтажників – вул. Нечуя-Левицького – вул. Над’ярна – вул. Яслинська – вул. Клінічна – вул. Амосова – вул. Клінічна – вул. Університетська – вул. Клименка (назад вул. Солом’янська) – вул. Олексіївська.

У вихідні дні автобусний маршрут №12 курсуватиме трасою: вул. Ізюмська – вул. Кіровоградська – вул. Монтажників – вул. Нечуя-Левицького – вул. Над’ярна – вул. Яслинська – вул. Клінічна – вул. Амосова.

Автобусний маршрут №19 буде організовано трасою: вул. Ізюмська – вул. Кіровоградська – вул. Кайсарова – вул. Каменярів – вул. Охтирська.

Автобусний маршрут №78, в напрямку станції метро Васильківська», буде організовано трасою: аеропорт «Київ» – Нова дорога – Кільцева дорога – вул. Радянська – вул. Шевченка – вул. Повітрофлотська – вул. Героїв війни – вул. Леніна – вул. Вілямса (розворот на перехресті з вул. Якубовського) – вул. Вільямса – вул. Трутенка – вул. Амурська – вул. Козацька – вул. Жуковського – вул. Васильківська – вул. Трутенка – вул. Леніна – вул. Героїв війни – вул. Повітрофлотська – вул. Шевченка – вул. Радянська – Кільцева дорога – Нова дорога – аеропорт «Київ».

Тролейбусний маршрут №42 буде організовано по трасі: ст. м. «Либідська» – бульвар Дружби народів – просп. Червонозоряний – бульв. Чоколівський – вул. Гетьмана – вул. Довженка – вул. Дегтярівська.

