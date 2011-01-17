Сімферопольські перевізники пропонують підвищити вартість проїзду

Дев`ять автотранспортних підприємств кримської столиці звернулися у виконавський комітет Сімферопольської міської ради з пропозиціями про підвищення тарифів за проїзд у маршрутних таксі з 2 до 3-4 грн. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

Наголошується, що збільшення цін за проїзд перевізники мотивують економічною ситуацією, що склалася, пов`язаною з підвищенням вартості цін на всі складові для надання послуги пасажирських перевезень, яка і призвела до того, що підприємства зазнають збитків.

Автоперевізники посилаються на основні елементи розрахункових даних - високий об`єм перевезення пільгових категорій пасажирів, різке підвищення ціни на дизпаливо (в порівнянні з 2009 роком, збільшилася більш, ніж на 40%). При цьому дизельне паливо в структурі собівартості складає більше 50%. Також в порівнянні з 2009 р., в середньому на 40% підвищилися ціни на запчастини та інші матеріали, на техобслуговування і ремонт транспортних засобів. Крім того, автоперевізники звертають увагу на збільшення рівня мінімальної заробітної плати. У 2009-2010 роках вона збільшилася на 33% і на даному етапі складає 907 грн. Як наслідок, збільшився об`єм податків і відрахувань з виплати заробітної плати.

На думку автоперевізників Сімферополя, "рівень доходів населення в 2009 і 2010 роках збільшився в середньому на 33%, і підвищення цін на проїзд не викличе соціального негативу".

Начальник управління транспорту і зв`язку міської ради Наріман МУСАЄВ відзначив, що в місті даним видом діяльності займаються 36 автомобільних підприємств, і підкреслив, що буде проведений економічно обґрунтований аналіз пропозицій автоперевізників, після якого і дадуть відповідні рекомендації.