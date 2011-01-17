Рейтинг країн-розповсюджувачів спаму знову очолила Індія

У грудні 2010 року рейтинг країн-розповсюджувачів спаму в поштовому трафіку знов очолила Індія з показником у 9,9% від загального об`єму спаму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Лабораторія Касперського".

За даними компанії, в порівнянні з листопадом 2010 року середня частка спаму в поштовому трафіку трохи збільшилася і склала 77,1%. Найнижчий показник місяця спостерігався 6 грудня - 72%; найбільше спаму користувачі отримали 12 числа - 85,2%.

У грудні Росія опинилася на другому місці (8,5%), обігнавши Італію (4,8%) і В`єтнам (4,7%) в рейтингу країн-розповсюджувачів спаму. П`ятірку замикає Бразилія – з цієї країни було розіслано 4,4% світового спаму.

У компанії також відзначають значне зменшення частки спаму, поширеного із Старого Світу - Великобританії (4,3%), Франції (2,2%) і Німеччини (1,8%). А Сполучені Штати, що були колись лідером рейтингу, не потрапили навіть у TOP-20 країн-розповсюджувачів – у грудні вони зайняли 24-е місце з показником 1,2%.

Напередодні зимової сесії в списку найбільш популярних у спамерів тематик лідером став освітній спам (23,5%). Швидкі новорічні свята вплинули і на зростання пропозицій реплік елітних товарів (10,1%) і "гарячих" путівок (9,9%). Самореклама спамерів зайняла четвертий рядок (9,4%), а тема "Медичні товари і послуги" замикає п`ятірку з показником у 9%.

У грудні тема Нового року активно експлуатувалася спамерами. Вже в перший тиждень місяця частка незамовлених рекламних розсилок, в яких була використана тема новорічних або різдвяних свят, перевищила 6%. Загалом ж, частка такого спаму склала більше 20%.

Експерти "Лабораторії Касперського" також відзначили значне зниження кількості спаму безпосередньо перед святами. Це сезонне явище - в кінці року кількість реклами завжди падає, оскільки в цей період користувачі рідко читають пошту, і розсилати спам стає просто невигідно.

Також потрібно врахувати, що на зниження кількості рекламних листів вплинули зусилля правоохоронних органів - закриття декілька великих ботнетів і судові процеси над ключовими гравцями даного ринку сприяли падінню загального рівня спаму.

«Проте рано говорити про перемогу: готуючись до майбутньої атаки, спамери вже організовують нові ботнети», - наголошують у повідомленні.

Водночас, як вважають в "Лабораторії Касперського", в найближчому майбутньому користувачів чекає деяке затишшя - тривалі різдвяні вихідні на Заході і новорічні в Росії призведуть до зниження загальної кількості спаму в січні 2011 року.