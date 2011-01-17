Вантажні залізничні тарифи щомісяця зростатимуть на 2,2%

Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу, яким пропонує з 1 лютого п.р. поетапне щомісячне підвищення залізничних вантажних тарифів.

Текст наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, і пов`язані з ними послуги» розміщено на сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту, проведення поетапної індексації вантажних залізничних тарифів на 2,2% щомісяця частково забезпечить принцип самоокупності залізниць, сприятиме поліпшенню фінансово-економічного стану галузі, виконанню інвестиційних програм, збільшенню платежів до державного бюджету і збереженню податкових надходжень на рівні не менше, ніж у попередньому році.

Як нагадують розробники проекту, остання індексація тарифів на перевезення вантажів у межах України здійснювалася у жовтні 2008 року, окрім вантажів гірничо-металургійного і хімічного комплексів, на перевезення яких були надані знижки згідно з урядовим рішенням. Водночас, з моменту останнього підвищення тарифів на перевезення вантажів фактичний індекс цін виробників промислової продукції становив 125,2%, індекс споживчих цін (інфляція) - 125,9%.

Як відзначають у міністерстві, фінансовий стан галузі за умови індексації тарифів і існуючих джерел капітальних інвестицій, з урахуванням залучених коштів, дозволить у 2011 році задовольнити потребу залізниць тільки на 61,3%. Дефіцит фінансових коштів становитиме майже 10 млрд. грн.

За даними міністерства, реалізація нормативного акту, у разі його ухвалення, сприятиме збільшенню податкових надходжень до державного бюджету, які становитимуть 1 млрд. 841,5 млн. грн., з них податок на прибуток - 704 млн. грн., податок на додану вартість - 793,2 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство транспорту і зв`язку України (нинішнє Мініфраструктури) оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, і пов`язані з ними послуги», яким з 1 січня 2011 р. пропонувалося провести індексацію вантажних залізничних тарифів на 16%.