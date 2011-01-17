Виробництво легкових авто в Україні збільшилося на 15%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2010 році збільшилося на 14,6%, порівняно з 2009 роком, до 75,3 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в 2010 році збільшилося на 80,6%, порівняно з 2009 роком, до 2674 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 93,7% – до 4853 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, порівняно з 2008 роком, до 65,7 тис. штук.

У 2009 році виробництво автобусів в Україні скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО», корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС», корпорація «Еталон» та ін.