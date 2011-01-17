У Києві реконструкцію 6-ти станцій швидкісного трамваю планують завершити до 1 березня

До 1 березня 2011 року планується повністю закінчити роботи з реконструкції та облаштування необхідним обладнанням станцій лінії швидкісного трамвая «Івана Лепсе», «Героїв Севастополя», «Гарматна», «Польова», «Політехнічна» та «Площа Перемоги».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс», яке виконує відповідні роботи.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні були відкриті для пасажирів дві станції швидкісного трамваю «Героїв Севастополя» та «Польова», які з 7 грудня 2010 року були закриті на час проведенням основних будівельних робіт. Заключні роботи будуть виконуватись відповідно до графіка без закриття станцій.

В комунальному підприємстві також повідомили, що найближчим часом буде тимчасово закрито для проведення відповідних будівельних робіт станції «Івана Лепсе» та «Гарматна».

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 2010 року в Києві після реконструкції було відкрито першу чергу лінії швидкісного трамвая «Кільцева дорога – вулиця Старовокзальна». Роботи з реконструкції було розпочато в 2007 році.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на урочистому відкритті першої черги доручив повністю відкрити лінію швидкісного трамвая до 1 березня 2011 року. На той момент повністю реконструйовано п`ять станцій першої черги із 13-ти.