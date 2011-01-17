Київський метрополітен у 2010 р. перевіз 504 млн. пасажирів

Упродовж 2010 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" перевіз 504 млн. 287,9 тис. пасажирів. План перевезень перевиконано на 2,3%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі метрополітену.

Згідно з повідомленням, найзавантаженішою лінією метрополітену залишається Святошинсько-Броварська, на якій упродовж року перевезено 230,1 млн. пасажирів. На Куренівсько-Червоноармійській і Сирецько-Печерській лініях перевезено відповідно 154,0 млн. і 120,2 млн. пасажирів.

На Святошинсько-Броварській лінії найбільш завантаженими станціями були "Лісова" і "Вокзальна". Середньодобові перевезення на них становили відповідно 67,1 тис. пасажирів і 65,9 тисячі пасажирів.

Найбільш навантаженими станціями Куренівсько-Червоноармійської лінії були "Либідська" і "Петрівка". Щодня турнікети цих станцій перетинали відповідно 53,0 тис. і 51,7 тис. пасажирів.

На Сирецько-Печерській лінії найбільш навантаженими були станції "Лук’янівська" і "Позняки". Середньодобові перевезення тут становили відповідно 44,2 тис. і 37,7 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен є багатопрофільним підприємством, сучасним складним інженерним комплексом. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

Нині Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких перевищує 60 км.