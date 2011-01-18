Перевезення вантажів зросли на 8,5% - до 755 млн. тонн

За 2010 р. підприємствами транспорту України перевезено 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажооборот минулого року зріс на 6,4% і становив 404,6 млрд. т/км.

Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 11,1%. Зокрема, на Львівській залізниці вантажооборот зріс на 19,0%, Донецькій - на 15,7%, Південній - на 11,5%, Південно-Західній - на 11,1%, Придніпровській - на 9,9%, Одеській - на 5, 2%. Збільшення вантажообороту відбулося також на річковому транспорті (на 41,2%), автомобільному (на 13,8%), авіаційному (на 7,8%). Водночас, вантажооборот зменшився на морському транспорті (на 1,4%) і на трубопровідному (на 2,4%).

Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2009 р. зросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, у т.ч. відправлення вантажів - на 11,1%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 21,7%, Одеській - на 20,5%, Придніпровській - на 14,7%, Південно-Західній - на 12,1%, Донецькій - на 8,3%. На Південній залізниці відправлення вантажів знизилося на 2,8%. Відправка лісових вантажів збільшилася на 36,4%, будівельних матеріалів - на 24,3%, брухту чорних металів - на 21,1%, хімічних і мінеральних добрив - на 19,2%, залізної та марганцевої руди - на 16,1%, коксу - на 10,5%, нафти і нафтопродуктів - на 9,3%, чорних металів - на 8,3%, кам`яного вугілля - на 7,6%, цементу - на 4,0%. Відправлення зерна і продуктів помелу знизилося на 37,8%.

Згідно з повідомленням, вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів обсягом 11,1 млн. тонн, що на 13,0% більше, ніж за 2009 р. Зокрема, перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту, порівняно з 2009 р. зросли на 36,2%, морського транспорту - зменшилися на 12,7%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом збільшилися на 26,4%, морським - на 10,4%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшився на 4,7% і становив 154,3 млн. тонн. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 36,0%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 15,5%, внутрішнього сполучення - на 1,1%, експортних - на 4,6%. Кількість оброблених суден - закордонних і інфрахт - збільшилася на 0,6% - до 17,1 тис. од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2010 р. перевезено 158,2 млн. тонн вантажів, що на 12,8% більше, ніж за 2009 р., і виконано вантажооборот обсягом 38,7 млрд. т/км, який зріс на 13,8%.

Авіатранспортом перевезено 87,3 тис. тонн вантажів, що на 2,6% більше, ніж за 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 378,2 млн. т/км, що на 7,8% більше, порівняно з 2009 р.

Крім того, магістральними трубопроводами в 2010 р. транспортовано 153,4 млн. тонн вантажів, що на 0,7% менше, ніж у 2009 р.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% від обсягу 2008 року.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.