Перевезення пасажирів в Україні знизилися на 6% - до 6,8 млрд. осіб

За 2010 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 6,8 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсязі 129,8 млрд. пас./км, що, відповідно, на 6% і 0,2% менше обсягів 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за 2010 р. відправлено 426,6 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,2% більше, ніж за 2009 р. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 1,7%, Придніпровській - на 1,1%. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 2,8%, Львівській - на 0,2%, на Південній і Південно-Західній - на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,7 млрд. пасажирів, що на 7,3% менше, ніж за 2009 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 8,0%.

Перевезення пасажирів морським транспортом, порівняно з 2009 р., зросли на 6,8%. Підприємства Севастополя, які виконали 82,3% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення на 6,1%.

Закордонні морські перевезення пасажирів, порівняно з 2009 р.. зросли на 12,6%. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (95,6%), збільшили перевезення пасажирів у 2010 р. на 13,3%. Крім того, річковим транспортом перевезено 1,0 млн. пасажирів, що на 34,8% менше, ніж за 2009 р.

За даними Держкомстату, авіаційним транспортом у 2010 р. перевезено 6,1 млн. пасажирів, що на 19,2% більше, ніж за 2009 р.

Також за 2010 р. міським електротранспортом перевезено 2,7 млрд. пасажирів, що на 5,1% менше, порівняно з 2009 р.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. чоловік, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.