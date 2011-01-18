Україна і Японія порушили питання про можливість спрощення візового режиму для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Спільній заяві щодо українсько-японського глобального партнерства, яку підписали сьогодні у Токіо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Японії Наото КАН.

«З метою подальшого розвитку контактів між народами Японії та України два лідери доручили відповідним посадовцям вивчити можливість спрощення візового режиму для українців», - зазначається у документі.

Під час переговорів із прем’єр-міністром Японії Президент України також запропонував у найближчому майбутньому ввести регулярні прямі авіаційні рейси між двома країнами.