У портах Криму переробка вантажів збільшилася на 3% – до 12,5 млн. тонн

У морських портах Автономної Республіки Крим у 2010 році об`єм переробки вантажів збільшився на 3,2%, в порівнянні з 2009 роком, і склав 12,5 млн. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, із загального об`єму переробки вантажів 73,2% склали суховантажі.

Половину всіх перероблених вантажів складають вантажі, що відправляються на експорт, в порівнянні з 2009 роком об`єм їх перевалки збільшився на 41,1%.

Також збільшилися об`єми обробки імпортних вантажів – на 45,3%. Водночас, відбулося зменшення об`ємів перевалки вантажів внутрішнього сполучення – на 42,8% і транзитних вантажів – на 16,6%.

У 2010 році 2,7 тис. судів пройшли обробку в портах автономії, що на 14,7% більше, ніж за 2009 рік. Із загальної кількості судів, на які здійснено навантаження або розвантаження вантажів, 83% складають судна іноземних власників і фрахтувальників.

Як повідомляв УНІАН, в січні-листопаді 2010 року об`єм переробки вантажів у морських портах Криму збільшився на 3,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склав 11,5 млн. тонн.

У 2009 році порти АРК переробили 12,1 млн. тонн вантажів, що на 5% менше, ніж за 2008 рік.