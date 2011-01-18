Аеропорти Криму збільшили перевезення пасажирів на 12,3% – до 843,4 тис. осіб

У 2010 році послугами аеропортів Автономної Республіки Крим скористалося 843,4 тис. осіб, що на 12,3% більше, ніж в 2009 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, за підсумками року кількість відправлених з аеропортів Криму пасажирів збільшилася на 11,7% і склала 418,6 тис. осіб. Кількість пасажирів, які прибули в аеропорти автономії, склала 424,8 тис. осіб, що на 12,9% більше, ніж в 2009 році.

У 2010 році аеропортами автономії було виконано 6,5 тис. рейсів, що на 7,5% більше, ніж роком раніше.

Крім того, за підсумками минулого року з аеропортів автономії було відправлено 266,2 тонни вантажів, прибуло – 715,4 тонни, що відповідно на 23,6% і в 3,7 разу більше, ніж за 2009 рік.

Авіаперевізники Криму надають послуги з перевезення вантажів тільки в міжнародному сполученні. В порівнянні з 2009 роком цей показник зменшився на 37,2% і склав 4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за січень-листопад 2010 року кількість пасажирів, що скористалися послугами аеропортів Криму, склала 810,3 тис. осіб, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

За 2009 рік кількість пасажирів, що скористалися послугами аеропортів Криму, зменшилася на 12,3% – до 751 тис. осіб.