Україна з січня очолюватиме Міжнародну комісію з захисту річки Дунай

Із січня 2011 року Україна впродовж всього року головуватиме у Міжнародній комісії із захисту річки Дунай (МКЗД).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, відповідно до рішення уряду, функції президента МКЗД виконуватиме посол з особливих доручень МЗС України, глава делегації України при МКЗД Микола МЕЛЕНЕВСЬКИЙ.

19 січня в приміщенні Віденського міжнародного центру відбудеться офіційна церемонія передачі Україні головування в рамках комісії, в якій, зокрема, візьмуть участь міністри довкілля Словенії та Австрії, глави міжнародних природоохоронних організацій, розташованих у Відні, посли Дунайських країн.

За словами М.МЕЛЕНЕВСЬКОГО, під час президентства України особливу увагу буде приділено питанням забезпечення сталого розвитку Дунайського регіону. «Для цього вкрай необхідно плідна співпраця усіх дунайських країн», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Серед основних пріоритетів головування України в МКЗД головне місце займатиме питання схвалення Інтегрованого плану управління басейном річки Тиса, проведення в Україні у квітні цього року зустрічі міністрів довкілля Тисайських країн, підготовка планів управління для басейнів дельти річки Дунай та річок Прут і Сирет.

