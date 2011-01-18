«Укрзалізниця» в 2010 році інвестувала в підготовку до Євро-2012 понад 3,7 млрд. грн.

Згідно з Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2010 році «Укрзалізниця» провела заходи щодо підготовки об'єктів залізничної інфраструктури і рухомого складу до проведення Євро-2012 на суму понад 3,7 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, для впровадження на напрямках транснаціональних коридорів швидкісного руху пасажирських потягів на напрямках Львів – Жмеринка – Київ, Київ – Полтава – Харків – Донецьк виконані ремонтно-шляхові, будівельно-монтажні роботи; проведена реконструкція і модернізація пристроїв енергетики, сигналізації і зв'язку.

У 2010 році була електрифікована ділянка Полтава – Мала Перещепинська завдовжки 59,8 км, яка включала комплекс робіт з будівництва і монтажу контактної мережі, будівельно-монтажні роботи з облаштування енергетики, зовнішнє освітлення 2 станцій, 9 зупинних платформ, 6 переїздів, дистанційне керування роз’єднувачами. Також виконані будівельно-монтажні роботи щодо електрифікації парків станції Кременчук.

Крім того, проводилися роботи з підготовки вокзалів до Євро-2012. У рамках підготовки до чемпіонату в Києві продовжувалися роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро, на якому в 2010 році були відкриті рух залізничного та автомобільного транспорту з лівого на правий берег Дніпра і зупинний пункт «Лівий берег».

Як зазначають у відомстві, також продовжується закупівля пасажирського рухомого складу для забезпечення міжрегіональних пасажирських перевезень. Зокрема, Південна залізниця уклала договір на придбання двох міжрегіональних потягів локомотивної тяги. Крім того, 21 пасажирський вагон виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» одержала Південно-Західна залізниця. Також у локомотивному господарстві залізниць придбано 3 електровози постійного струму для Придніпровської залізниці, 3 електровози змінного струму – для Одеської залізниці і 1 електровоз постійного струму – для Донецької залізниці.

Крім того, в приміському господарстві залізниць Донецька і Львівська залізниці уклали договори з ВАТ «Луганськтепловоз» на придбання двох дизель-поїздів, Львівська залізниця уклала договір на придбання одного електропоїзда постійного струму, Південно-Західна – договір на придбання двох рейкових автобусів АТ «ПЕСА».

