У 2010 році в світі було відправлено 107 трлн. електронних листів, із них 89% спаму

У 2010 році в світі було відправлено 107 трлн. електронних листів, при цьому 89% із них були спамом.

Про це йдеться в результатах дослідження компанії Pingdom, які опубліковано на сайті компанії.

В середньому щодня розповсюджувалися близько 294 млрд. електронних листів, із них 262 млрд. були спамом. Усього компанією зафіксовано 1,88 млрд. користувачів електронної пошти, при цьому їх число в 2010 році зросло на 480 млн. осіб.

Згідно з результатами дослідження, станом на червень 2010 року світова аудиторія Інтернету зросла на 14% порівняно з червнем 2009 року і становила 1,97 млрд. осіб.

Найбільша інтернет-аудиторія налічується в Азії – 825,1 млн. користувачів. Число користувачів у Європі майже вдвічі менше, ніж в Азії, й становить 475,1 млн. користувачів. У Північній Америці налічувалося 266,2 млн. користувачів, у Південній Америці – 204,7 млн., в Африці – 110,9 млн., на Близькому Сході – 63,2 млн., в Океанії/Австралії – 21,3 млн.

Станом на кінець 2010 року кількість веб-сайтів у світі зросла на 21,4 млн. порівняно з попереднім роком і становила 255 млн. сайтів.

Найбільше число зареєстрованих доменних імен доводиться на доменну зону .COM – на кінець 2010 року число доменів .COM становило 88,8 млн. Крім того, 13,2 млн. доменів зареєстровано в зоні .NET, число доменів .ORG становило 8,6 млн. Кількість сайтів із державними доменами верхнього рівня (.DE, .UA, .UK) на кінець 2010 року становила 79,2 млн.

Найпопулярнішими соціальними/медіа мережами в 2010 році були Twitter і Facebook. Кількість зареєстрованих користувачів на сайті Twitter перевищила 175 млн. (станом на вересень 2010 року), що на 100 млн. більше, ніж станом на вересень 2009 року. Кількість користувачів на Facebook станом на кінець 2010 року зросла на 250 млн. і становила 600 млн.