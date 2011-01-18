На реалізацію проекту Galileo не вистачає 1,9 млрд. євро

Для остаточного завершення європейського проекту створення системи супутникової навігації Galileo не вистачає 1,9 млрд. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Страсбурзі віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання промисловості і підприємництва, Антоніо ТАЙАНІ, представляючи проміжну доповідь про створення системи.

За словами віце-президента, необхідність збільшення витрат пояснюється зростанням вартості фази розвитку проекту, а також зростанням вартості послуг із запуску супутників.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2007 року країни-члени ЄС домовилися, що проект Galileo буде профінансований за рахунок бюджетів Євросоюзу і країн-членів.

Попередня вартість проекту оцінювалася в 3,4 млрд. євро.

Galileo – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів. В цілому в рамках створення системи супутникового зв`язку передбачається запустити 30 супутників.