Крюківський завод у січні має намір випустити 808 вантажних вагонів

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) у січні 2011 року планує випустити 808 вантажних вагонів, а в подальшому - по 900 щомісяця.

Про це УНІАН повідомив директор виробництва Андрій ФІЛОНЕНКО.

"У січні 2011 року заплановано здати 808 вантажних вагонів. А надалі довести їх випуск до 900 щомісяця", - сказав він.

Прес-служба підприємства повідомляє, що в 2010 році, вперше за останні 18 років, підприємством виготовлено 9090 вантажних вагонів.

"Вперше наш колектив підкорив висоту в 9426 вагонів в 1955 році. У 1964 і 1965 роках теж виготовляли понад дев'ять тисяч. Цілих п'ять років поспіль - з 1972 по 1977 рр.., а потім ще чотири - з 1984 по 1987 рр.. включно - вагонобудівники випускали від 9 до 10 тисяч вагонів. У 2011 році теж плануємо випустити більше 9 000 вагонів ", - сказала керівник прес-служби підприємства Ганна КУДІЯРОВА.

Довідка УНІАН. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є одним з найбільших виробників транспортних засобів в Україні.