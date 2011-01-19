"Укрпошта" збільшила передплату періодичних видань до 18,9 млн. примірників

Структурними підрозділами Українського держпідприємства поштового зв'язку «Укрпошта» на 2011 рік оформлена передплата на 18 млн. 879,1 тис. примірників видань, що становить 100,1% рівня накладів 2010 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Зокрема, громадянами України оформлено передплату на 11 881,4 тис. примірників видань загальнодержавної сфери розповсюдження, що на 1,3% більше, ніж у 2010 році. Водночас знизилися передплатні наклади на видання місцевої сфери розповсюдження – 6 968,0 тис. примірників (97,9% рівня накладів 2010 року), і на зарубіжні видання – 29,7 тис. примірників, або 96,5 % рівня накладів 1-го півріччя 2010 року.

Як відзначили в «Укрпошті», зменшення обсягів передплати зарубіжних видань, яке спостерігається в країні протягом останніх років, свідчить про переорієнтацію населення на читання вітчизняних газет і журналів загальнодержавної сфери розповсюдження.

Питома вага прийнятої дирекціями "Укрпошти" на 2011 рік передплати видань України загальнодержавної сфери розповсюдження становить 62,9% загального накладу усіх груп видань, місцевих видань – 36,9%, зарубіжних – 0,2%.

