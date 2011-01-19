«Укрзалізниця» реконструювала обладнання бази «Черемош» на Прикарпатті

«Укрзалізниця» реконструювала на Прикарпатті трампліни на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки «Черемош».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

За наданою інформацією, в урочистому відкритті першої черги комплексу трамплінів на Верховинській спортбазі "Черемош" взяли участь генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, начальник Львівської залізниці Богдан ПІХ, голова обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, голова обласної ради Олександра СИЧ, керівники району, спортивна громадськість.

Голова облдержадміністрації М.ВИШИВАНЮК від імені області подякував залізничникам за «розуміння перспектив розвитку нашого Прикарпаття і його майбутнього». За його словами, це «особливо похвально в контексті великої національної програми з підготовки до 2022 року, зимових Олімпійських ігор, які повинні відбутися в Карпатах, зокрема і на території Івано-Франківської області. А для цього має бути відповідна база з підготовки майбутніх олімпійських чемпіонів». Голова ОДА нагадав, що «це третій об’єкт, який здано в області вже в цьому році за участі «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» тут облаштувала 10-ти і 20-ти метрові трампліни зі штучним покриттям. Кошторисна вартість цього об’єкту - 4 млн. грн. 200 тис грн.

«У рік 150-річчя Української залізниці база «Черемош» буде нашим першим невеличким внеском у розвиток спортивної, туристично-відпочинкової інфраструктури на Прикарпатті, яке має стати центром туризму, у підготовку місцевих майбутніх олімпійців, - зазначив у коментарі представникам ЗМІ гендиректор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК. - У наших планах у 2012 році електрифікувати залізничну магістраль Львів-Івано-Франківськ, у 2013-му Івано-Франківськ-Ворохта. А загалом «Укрзалізниця» активно працює над виконанням доручень уряду щодо становлення швидкісного руху».

Одночасно з трамплінами відкрито й житлові корпуси для спортсменів, які обладнані новими меблями, окремими номерами з санвузлами, аудіо та відеоапаратурою. Юним спортсменам було вручено цінні спортивні подарунки. На закінчення урочистостей всі присутні мали змогу спостерігати за показовими стрибками літаючих лижників Верховинського району з трамплінів різної потужності.

Довідка УНІАН. На базі "Черемош" тренуються майже сто стрибунів з трампліна, серед яких - чемпіон України Андрій Калинчук, який має всі шанси виступити на Перших зимових юнацьких олімпійських іграх, що пройдуть наступного року в Австрії.