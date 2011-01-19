На Волині за тиждень зафіксовано майже 400 порушень водіями автобусів
На Волині під час рейдових перевірок працівниками Державтоінспекції протягом тижня виявлено 368 порушень Правил дорожнього руху, вчинених водіями пасажирських автобусів.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.
Серед порушень, зокрема, керування транспортом у нетверезому стані, перевищення швидкості, порушення правил переїзду залізничних колій, порушення правил зупинки під час висадки та посадки пасажирів і перевезення пасажирів понад встановлену кількість.
Виконуючий обов'язки начальника сектору моніторингу, юридичного забезпечення та зв'язків з громадськістю УДАІ УМВС України у Волинській області Андрій ВЛАДИМИР розповів, що під час рейдових перевірок оглянуто 765 автобусів, з яких 31 перебував у несправному стані. Крім того, складено 5 протоколів за статтею 121 ч.1 КУпАП (керування транспортними засобами, що мають технічні несправності) та 24 протоколи за керування транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та мають технічні несправності. Такі порушення передбачають штраф від 680 до 850 грн., зазначив А.ВЛАДИМИР.
Відтак, заборонено експлуатацію 11 автобусів, вилучено 14 ліцензійних карток. Складено 2 протоколи на посадових осіб ПП “Санрайз” та “Електротранс” за роботу на маршруті технічно-несправних маршруток.
Проведено цільові перевірки усіх 32 базових підприємств щодо виконання ними договірних умов з перевізниками, а також проведено 256 позапланових перевірок перевізників стосовно виконання ними вимог Закону України "Про дорожній рух".
Рейди триватимуть до 25 січня.