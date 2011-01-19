Порушники роботи залізничного транспорту оштрафовані на 175 тис. грн.

Протягом минулого року за несанкціоноване втручання в діяльність залізничного транспорту було стягнуто більше 175 тис. грн. штрафів, що становило в середньому по 20 грн. на людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», про це розповів начальник управління воєнізованої охорони «Укрзалізниці» Іван ПРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, серед різних видів порушень 15% становить недотримання правил переходу, переїзду і пересування на об'єктах залізничного транспорту.Також часті випадки викидання сміття, псування сигналізації, розкрадання шляхів, систем зв'язку та ін.

«Такі дії негативно впливають на безпеку пасажирів, які користуються залізничним транспортом, тому ми будемо застосовувати до них більш суворі і дієві заходи впливу: як адміністративного, так і кримінального. Найбільшу відповідальність понесуть особи за правопорушення, пов'язані з пошкодженням шляхів і наземних споруд залізничного транспорту, особливо якщо така дія призводить до важких наслідків», - прокоментував І. ПРОШКОВСЬКИЙ.

На його думку, такі порушення відбувалися через безкарність, безвідповідальне ставлення до свого життя і життя інших пасажирів і невідповідність адміністративного тиску, спрямованого на припинення таких дій.

«Підвищення в середньому більш ніж в 4 рази розмірів штрафних санкцій за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху, збереження вантажів, користування засобами залізничного транспорту дозволить істотно зменшити кількість незаконних посягань на вантажі та майно залізниць», - зазначив начальник управління воєнізованої охорони «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в Україні набув чинності Закон 2742-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання в діяльність транспорту», розроблений за ініціативою «Укрзалізниці». Він передбачає підвищення розмірів штрафних санкцій за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті, правил користування засобами залізничного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті.

