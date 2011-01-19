Росіяни спотворили слова пілотів Качинського – польська версія

Російські експерти, які розшифровували записи розмов в кабіні пілотів польського урядового літака Ту-154, що розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом, приписали пілотам слова, яких вони не говорили.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить стенограма розмов зроблена польськими експертами.

За даними польської сторони, навігатор Артур Зєнтка не говорив слів „розізлиться” за 3 хвилини до катастрофи, як подав у своєму кінцевому рапорті Міждержавний авіаційний комітет (у першій версії стенограми, які МАК передав полякам у червні, слова навігатора були: „він розізлиться, якщо”. Росіяни вважали ці слова головним підтвердженням тиску на екіпаж з боку президента Леха Качинського, який нібито вимагав посадки за будь-яких умов – УНІАН).

Крім цього, командир екіпажу Аркадіуш Протасюк після того, як довідався про складні погодні умови у Смоленську не говорив директору дипломатичного протоколу Маріушу Казану: „Прошу запитати (шефа), що будемо робити далі”.

Натомість польські експерти прочитали із записів „чорної скриньки” такі слова командира: „Прошу подумати над рішенням, що будемо робити”.

Польським експертам також вдалося прочитати низку важливих записів, які не були вміщені в підготовлену росіянами стенограму.

Зокрема, нововиявлені записи підтверджують, що польські пілоти знали про яр перед злітно-посадочною смугою.

Так, за дві хвилини до зіткнення із землею, коли літак був на висоті 400 метрів, другий пілот двічі нагадав командиру про нерівність перед смугою: „Там є заниження, Арек”. „Знаю, зараз буде”, - відповів Аркадіуш Протасюк. Крім цього, за 16 секунд до катастрофи неідентифікована особа сказала: „нічого не видно”.

Як заявив в інтерв’ю TVN24 пілот Міхал ФІШЕР, польська стенограма спростовує поставлену росіянами тезу про тиск високопосадовців на пілотів літака.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Єжи МІЛЛЕР відмовився коментувати різницю у польській та російських стенограмах.

Як повідомляв УНІАН, російський МАК у кінцевому рапорті назвав основною причиною катастрофи намагання пілотів посадити машину „будь якою ціною” нібито через тиск високопосадовців на борту.

Водночас, за даними польських експертів, пілоти не намагалися посадити машину, а лише підійшли до висоти прийняття рішення - 100 метрів - звідки намагалися відійти на друге коло, але не встигли цього зробити.

Польські власті вважають співвідповідальними за катастрофу росіян, які, усвідомлюючи неможливість посадки в таких погодних умовах, дозволили пілотам підійти до висоти прийняття рішення, дезінформували про правильність курсу посадки та запізно наказали припинити зниження.