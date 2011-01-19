Найбільш відвідуваний Інтернет-ресурс в Україні - Google

Список 25-ти найбільш відвідуваних Інтернет-ресурсів (доменів) користувачами Інтернету в Україні в грудні 2010 року, як і в листопаді, очолив google. Про це повідомили УНІАН в Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, рейтинг найбільш відвідуваних ресурсів, складений за даними дослідження компанії InMind, що виконується на замовлення ІнАУ.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії за грудень 2010р. (середньоденної частки) google склало 64,58% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени: vkontakte (середньоденна частка - 56,82%), mail.ru (49,16%), yandex (37,96%), odnoklassniki (26,40%), facebook.com (21,51 %) - останній ресурс потіснив з п'ятого місця (за підсумками листопада) ресурс ukr.net (20,32%). У решти доменів середньоденна частка склала менше 20%.

Лідирує google і в рейтингу доменів, ранжируваних за охопленням користувачів (часткою людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за грудень). На частку цього ресурсу довелося 84,71% користувачів. На другому місці в цьому рейтингу домен mail.ru (80,87%), далі йдуть: vkontakte (76,96%), yandex (73,47%), youtube.com (65,72%), wikipedia.org ( 62,72%). У решти Інтернет-ресурсів охоплення складає менше 60% аудиторії.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України була створена в листопаді 2000 року з метою консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін у розвитку Інтернету в Україні.